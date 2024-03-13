Turkish Airlines будет вести расчеты в юанях

Ведущий авиаперевозчик Турции авиакомпания Turkish Airlines стала первой в стране, обеспечившей финансирование авиаперелетов в китайских юанях – это уже пятая валюта в арсенале турецких авиаторов.

Крупнейшая авиакомпания Турции Turkish Airlines добавила в свой финансовый портфель новую валюту – полеты трех самолетов Airbus A350, которые присоединились к флоту флагманского авиаперевозчика в период с мая по июль 2024 года, в соответствии с политикой хеджирования натуральной валюты будут финансироваться в юанях компаниями AVIC International Leasing и CCB Financial Leasing, говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Turkish Airlines завоевывает все больший рынок авиаперевозок Поднебесной за счет увеличения частоты рейсов и сотрудничества с ценными партнерами в регионе, обогащая свой финансовый портфель как с точки зрения валюты, так и с точки зрения географии.

Председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines профессор Ахмет Болат назвал соглашение новым успехом авиакомпании.

"Мы стали первой авиакомпанией, обеспечившей финансирование полетов в китайских юанях за пределами Китая. Добавляя в свой портфель пятую валюту, …мы не только поддерживаем наши стратегии валютного хеджирования, но и фокусируемся на поддержании минимальной стоимости финансирования. Интерес и поддержка наших китайских деловых партнеров в этой сделке, которая ранее никогда не применялась за пределами Китая, является показателем взаимного доверия между сторонами, а также сотрудничества между нашими странами. Мы стремимся оставаться пионерами на рынке, добавляя новые структуры к этим успешным и инновационным механизмам финансирования в будущем"

- Ахмет Болат

Благодаря своему опыту Turkish Airlines не только добилась минимизации затрат на финансирование авиационной отрасли, но и ежегодно получает различные финансовые награды – за последние 10 лет авиакомпания получила свыше 30 премий от всемирно известных финансовых организаций, в числе которых Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance на сумму около $16 млрд.