Вестник Кавказа

Турция запускает новую авиакомпанию-лоукостер

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый низкобюджетный перевозчик Ajet начал работать в Турции. Это дочерняя авиакомпания Turkish Airlines, созданная вместе прежнего AnadoluJet. Первый полет лоукостера запланирован на 31 марта.

Новый турецкий лоукостер начал продажу билетов: приобрести их с сегодняшнего дня можно на сайте авиакомпании AJet, созданной в структуре Turkish Airlines вместо AnadoluJet.

Согласно опубликованному пресс-релизу, сами полеты начнутся 31 марта.

Пока в числе пунктов назначения на сайте указаны только турецкие аэропорты. Однако к лету Ajet обещает наладить полеты по 93 направлениям, в том числе 52-м международным.

На данный момент авиакомпания располагает 95 воздушными судами. Но в течение 10 лет лоукостер рассчитывает увеличить свой парк до 200 самолетов. А общее число стран, куда собирается летать перевозчик, планируется довести до 44-х.

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