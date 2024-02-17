Прямых рейсов из России в Анталью станет больше

В этом году в Анталье ждут на 10% больше российских туристов, чем в прошлом году. Росту турпотока помогут новые рейсы - их в апреле из Чечни запустят две авиакомпании.

Анталью и Грозный вскоре свяжут прямые рейсы перевозчиков "Аэрофлот" и "ЮТэйр".

"С апреля открываем новые рейсы в Анталью - два раза в неделю на летний период авиакомпании "ЮТэйр" и круглогодично два раза в неделю авиакомпании "Аэрофлот"

– гендиректор аэропорта Грозный Альви Шахгириев

Спрос на поездки в Анталью среди россиян возрастает с приближением пляжного сезона, в марте туристы чаще выбирают отдых в Стамбуле.

Анталья и Стамбул - главные точки притяжения российских туристов.