В Анталье ждут на 10% больше туристов из России в этом году

Количество туристов из России в Анталье в новом сезоне может увеличиться. Согласно прогнозам, турпоток вырастет минимум на 10%. Это значит, что за год популярный курорт может принять почти 4 млн россиян.

Увеличения турпотока из России ожидают в турецкой Анталье в 2024 году, об этом рассказал глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья Каан Кавалоглу, пишет Hurriyet.

"Мы всегда остаемся туристическим направлением номер один для русских, они нигде не найдут такое качество услуг, как в Анталье, на других направлениях. Мы ожидаем, что российский рынок вырастет в этом году минимум на 10% в сравнении с показателями 2023 года"

– Кавалоглу

В прошлом году в Анталье отдохнули чуть менее 3,5 млн граждан РФ. Россияне продолжают ездить на отдых в Турции, несмотря на выросшие цены, но выбирают более короткие туры или гостиницы другого класса.

Главные «поставщики» туристов в Турцию - Россия, Германия и Великобритания.