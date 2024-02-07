Наводнение в Анталье – прогноз неблагоприятный

Турецкую Анталью, и не только, продолжат заливать ливни: стихийное бедствие вскоре затронет и другие регионы страны, предупреждают метеорологи. Также возможен град размером с лесной орех, говорится в прогнозе синоптиков.

После предупреждения метеорологов турецкую Анталью с ночи продолжают заливать сильные ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром, не радует и прогноз метеорологов – они уже предупредили об "оранжевом" уровне опасности, пишет турецкая газета Hurriet.

Сильный шторм, начавшийся в регионе накануне, к утру перешел в проливной дождь, который не собирается сдавать свои позиции. К тому же до 45 км/ч увеличилась скорость порывистого ветра – его не выдерживают даже пальмы на побережье Коньяалты. Ветер уже повалил несколько деревьев на части пляжа, буйство стихии сопровождают гигантские волны, образовавшиеся в море, их сопровождают вспышки молний.

Утопает в воде и сам город – по его улицам дрейфуют припаркованные автомобили, часть зданий затоплена, не действуют подземные переходы – они тоже оказались под слоем воды.

Аэропорт работает по фактической погоде

Стало сильнее лихорадить и городскую воздушную гавань – сейчас она прекратила прием и отправку авиарейсов, из-за неблагоприятных погодных условий самолет, перевозивший футбольную команду Антальяспор, не смог приземлиться в аэропорту Антальи и был отправлен на запасной аэродром в Газипаше, команде пришлось добираться домой автобусом.

Жители Антальи в соцсетях называют происходящее стихийным бедствием, сопровождая свои посты фотографиями и комментариями на грани паники.

"Я родился и прожил в этом городе всю жизнь, но такой ночи здесь не было никогда" "Ситуация очень серьезная, это стихийное бедствие"

- соцсеть X

На помощь вызывают спасателей

Турецкие спасатели демонстрируют чудеса героизма: отдельные дома в районе плотины района Кепез оказались под водой, пожарные и аварийно-спасательные службы с помощью ковша экскаватора вытащили семью из xtndthsp человек, а затем, поднявшись на ковш, спасли из ловушки 85-летнюю женщину и перевезли ее в безопасное место.

Сын женщины Бурхан Билгин выразил благодарность спасателям.

"С ночи шел дождь. Место, где был дом моей матери, также было залито водой из-за сильного дождя. Мы вызвали команды, и они приехали. С помощью AFAD пожарные отправились домой и вытащили мою мать с того места, где она находилась"

- Бурхан Билгин

Подтопило и некоторые поликлиники - женщина, которая собиралась рожать в районе Кепез, была доставлена в больницу бригадой спасателей, они же эвакуировали крупный торговый центр в центре города. Тем не менее, многие люди в затопленных кварталах остались в своих домах.

"Это беспрецедентное количество осадков, которое началось вчера вечером и впоследствии усилилось. На квадратный метр выпало более 300 литров воды. У нас 1450 сотрудников, в том числе пожарная служба и спасатели, и мы реагируем на осадки, у нас 290 автомобилей. Мы эвакуировали наших граждан из более чем 900 автомобилей. В настоящее время в домах и зданиях проводится эвакуация. Мы делаем все возможное вместе с губернаторством Антальи, AFAD, районными муниципалитетами, всеми учреждениями и организациями"

- мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Баг

Все только начинается?

Согласно последним прогнозам, предоставленным Главным управлением метеорологии, такая погода установилась в районе Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, под влиянием непогоды оказались Центральная Анатолия, западная часть Черного моря за пределами Синопа и его центр за пределами Самсуна, запад Восточной Анатолии, а также окрестности Гиресуна, Муша, Битлиса, Ширнака и Хаккари. Прогноз неутешительнй: вскоре катаклизм доберется до побережья Средиземного моря.

Сильными будут осадки в окрестностях Кахраманмараша, Газиантепа, Килиса, Антальи, Адиямана и Шанлыурфы, местами они будут очень сильными. Существует опасность схода лавин в восточной части Черного моря, а также на севере и востоке Восточной Анатолии.

После предупреждения Главного управления метеорологии в районе Чешме Измира в ночное время после проливных дождей прошел град размером с фундук – не исключают синоптики и таких проявлений непогоды.