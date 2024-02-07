Наводнение в Анталье - непогода не утихает

Мощные дожди обрушились на курортную Анталью накануне вечером и продолжились сегодня. Улицы превратились в реки, город почти парализован. Разгул стихии продолжится и расширится, предупреждают синоптики.

Погода в Анталье остается неблагоприятной. Ливень, ветер, шторм на море и вызванные непогодой ЧП сказались на работе предприятий, школ, транспорта. Спасатели оказывают помощь населению, но в некоторые районы не добраться даже им. Что случилось в Анталье сегодня?

Анталью затопило

В ночь на вторник в Анталье начался мощный ливень. За несколько часов выпало свыше 300 л воды на квадратный метр. Обильные осадки, местами с градом, сопровождались штормовым ветром. Непрекращающийся дождь привел к наводнению. Курорт оказался «по пояс» в воде.

Штормовая погода ломает деревья и сносит крыши зданий, на море огромные волны.

Последствия наводнения в Анталье

Масштабное наводнение в Анталье привело к закрытию школ и учреждений. Затоплены дороги и автомобили, нарушено транспортное сообщение, в сельской местности затоплены дома.

Муниципалитет называет происходящее катастрофой, жителей просят не покидать домов.

Ливень сказался и на работе авиагавани. Некоторые авиарейсы были отправлены на запасные аэродромы из-за непогоды в Анталье. Затем аэропорт Антальи прекратил обслуживать рейсы, работа ведется по фактической погоде, которая неблагоприятна.

Эвакуация людей

Стихийное бедствие в городе потребовало эвакуации части населения - многие люди оказались в ловушке из-за воды. Спасатели работают в Анталье в усиленном режиме. Жителям требуется помощь и эвакуация из домов, с предприятий, из торговых центров, из автомобилей - было спасено около тысячи автомобилистов. Для того, чтобы вызволить людей спасатели и пожарные используют технику, в том числе экскаваторы с ковшами.

Погода в Анталье - и не только

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Шторм пойдет дальше по Турции, следует из прогноза местных синоптиков. Во власти стихии оказалась Центральная Анатолия. Опасная погода ожидается не только в Анталье, но и в окрестностях Кахраманмараша, Газиантепа, Килиса, Адиямана и Шанлыурфы. Более трети Турции может быть охвачено непогодой. Только на востоке страны в материковой части погода остается благоприятной и солнечной.