Автобус с пассажирами перевернулся на Кубани

В Краснодарском крае угодил в ДТП автобус. На момент происшествия в нем находилось свыше 30 пассажиров.

Во вторник, 23 июля, в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса King Long, перевозившего 32 пассажира. Об этом информирует в своем Telegram-канале региональный оперштаб.

Авария случилась рядом с поселком Черноморский на дороге "Краснодар - Верхнебаканский".

Согласно предварительной информации, транспортное средство выехало с проезжей части и опрокинулось.

"На месте работают оперативные службы. Сейчас медики центральной районной больницы обследуют 15 пострадавших. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой"

– оперштаб Кубани

В свою очередь, в СУ СКР по региону поведали, что по факту произошедшего начато расследование.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ"

– пресс-служба управления