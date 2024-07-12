Турист в Анапе арендовал авто и устроил массовое ДТП

Накануне в Анапе произошла автоавария с участием шести автомобилей. Виновником массовой аварии стал турист на арендованной иномарке, не имеющий водительского удостоверения.

Турист в Анапе, не имеющий прав, устроил ДТП с участием шести автомобилей. Он арендовал Ford Mustang на курорте у частного лица.

Вечером в понедельник на улице Таманской Ford Mustang на скорости врезался в пять припаркованных автомобилей. За рулем иномарки был 26-летний турист. Выяснилось, что у мужчины нет прав на управление автотранспортом, а машину он взял в аренду у местного жителя.

В автоаварии никто не пострадал, все шесть автомобилей повреждены.

Правоохранители составили на мужчину протокол за управление автотранспортом без водительского удостоверения.