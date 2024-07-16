Вестник Кавказа

Набор базовых продуктов подешевел в Дагестане

Набор базовых продуктов подешевел в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагстат провел оценку стоимости минимального набора продуктов, и выяснилось, что Дагестан – единственная республика СКФО, где она снизилась, а не выросла. Следующую позицию в списке занимает Кабардино-Балкария.

Стоимость минимального набора продуктов в Дагестане снизилась до 6 тыс 200 рублей к концу июня этого года. Это единственная республика СКФО с таким показателем. Об этом рассказали в Дагстате.

Минимальный (условный) набор продуктов подешевел лишь на 0,2%, однако в других субъектах Северного Кавказа показатель вырос, а не снизился.

Регионом с самым дорогим набором оказалась Ингушетия (6 тыс 600 рублей), а самым дешевым после Дагестана – Кабардино-Балкария (6 тыс 400 рублей).

Минимальный набор включает около 33 продуктов. Среди них находятся самые основные – мясо, рыба, масло, молоко, хлеб, овощи, сахар и другое. Их стоимость необходимо рассчитывать для оценки доступности цен для населения в сравнении с другими регионами и общим показателем по стране.

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