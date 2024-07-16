Жительница КБР придумала изощренную схему обмана

В Кабардино-Балкарии (КБР) раскрыли мошенничество в особо крупном размере, в котором подозревается местная жительница Терского района, сообщает МВД по КБР.
Двумя годами ранее к ней обратились 13 жителей республики, у которых были сертификаты на "отцовский капитал", но распоряжаться ими они не могли.
Женщина согласилась помочь им, конечно не бесплатно – в сговоре с сообщниками она нашла объявления о продаже земельных участков в соседних регионах, и, связавшись с их хозяевами, предложила выкупить землю, но стоимость ее оплатить сертификатами, передает "Интерфакс".
Она согласилась помочь. При этом подозреваемая вместе с сообщниками нашла в интернете объявления о продаже земельных участков в трех соседних регионах и договорилась с владельцами оплатить часть стоимости за счет средств господдержки.
Она составила договоры-купли продажи, а потом сама направила в финансовую организацию эти документы и расписки на 5,85 млн рублей.
Причем она убедила хозяев сертификатов поступившие им деньги передать ей для завершения прочих процедур, однако денег те больше не увидели – аферистка нашла им другое применение.
Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, она находится под подпиской о невыезде, идет следствие.