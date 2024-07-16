Жительница КБР придумала изощренную схему обмана

Кабардино-балкарские следователи расследуют дело о хищении почти 6 миллионов рублей "отцовского капитала" – незаконную схему обогащения придумала жительница Терского района, которая покупала на эти деньги землю.

В Кабардино-Балкарии (КБР) раскрыли мошенничество в особо крупном размере, в котором подозревается местная жительница Терского района, сообщает МВД по КБР.

Двумя годами ранее к ней обратились 13 жителей республики, у которых были сертификаты на "отцовский капитал", но распоряжаться ими они не могли.

Женщина согласилась помочь им, конечно не бесплатно – в сговоре с сообщниками она нашла объявления о продаже земельных участков в соседних регионах, и, связавшись с их хозяевами, предложила выкупить землю, но стоимость ее оплатить сертификатами, передает "Интерфакс".

Она согласилась помочь. При этом подозреваемая вместе с сообщниками нашла в интернете объявления о продаже земельных участков в трех соседних регионах и договорилась с владельцами оплатить часть стоимости за счет средств господдержки.

Она составила договоры-купли продажи, а потом сама направила в финансовую организацию эти документы и расписки на 5,85 млн рублей.

Причем она убедила хозяев сертификатов поступившие им деньги передать ей для завершения прочих процедур, однако денег те больше не увидели – аферистка нашла им другое применение.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, она находится под подпиской о невыезде, идет следствие.