Мошенница нажилась на желании получить пенсию во Владикавказе

Мошенническое преступление было совершено в Северной Осетии. Его жертва, проявив доверие к подозреваемой, осталась без 250 тыс рублей: возможная преступница взяла деньги, но не выполнила обещанное.

Уголовное дело открыто во Владикавказе по факту преступления, произошедшего почти три года назад. Детали рассказали в СУ СКР по Северной Осетии.

Фигурантка – жительница столицы республики. Как выяснило следствие, осенью 2021 года к ней обратилась ее приятельница. Последняя попросила помочь ей: она хотела, чтобы ее сын получал пенсию по инвалидности.

Подозревая пообещала добиться для него пенсии, но предупредила, что окажет содействие не даром: она потребовала заплатить ей 250 тыс рублей.

Знакомая отдала ей эти деньги. Однако мошенница изначально не собиралась следовать своему слову: она просто потратила все деньги.

Расследование продолжается.