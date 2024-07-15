Пятигорск достигнет пяти вершин гостеприимства

В Пятигорске стартовала программа "Пять вершин гостеприимства", участники которой прислали в жюри проекта порядка 200 идей о том, как сделать город лучше. В частности, интересным направлением стали проекты, призванные бороться с таким явлением, как эмоциональное выгорание.

Более 200 заявок из разных уголков России поступили на участие в программе "Пять вершин гостеприимства" организованной центром знаний "Машук" в Пятигорске. Представители различных регионов страны выразили готовность участвовать в развитии гостеприимства и туризма в регионе. Столь высокий интерес к программе свидетельствует о значимости темы и актуальности задач, поставленных перед участниками.

Затем, из 200 заявок было отобрано 30 проектов, которые прошли жесткий конкурсный отбор. Среди них выделяются инициативы, нацеленные на разнообразие аспектов развития гостеприимства в регионе. Некоторые из проектов предполагают запуск стрит-арт-экскурсий, направленных на знакомство с культурным наследием Пятигорска через уличное искусство. Другие ориентированы на организацию велопоходов по уникальным местам города, создавая новые форматы туристического продукта.

Одним из ключевых направлений программы стали проекты, призванные помочь бороться с таким актуальным явлением, как эмоциональное выгорание. Создание краткосрочных туров на территории курортного города позволит не только туристам насладиться красотами Пятигорска, но и поможет людям позаботиться о своем психическом здоровье и наладить эмоциональное равновесие.

Таким образом, программа "Пять вершин гостеприимства" в Пятигорске не только способствует развитию туризма в регионе, но и становится важным шагом в решении актуальных проблем современного общества.