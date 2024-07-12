Сотни килограмм мусора вынесли из Пятигорска

В сквере «Подкова» Пятигорска волонтеры проекта «Экоточка» приняли сотни килограммов вторсырья. В дальнейшем отходы будут направлены на переработку.

В сквере с названием «Подкова» в городе Пятигорск состоялась инициатива по сбору отходов, организованная участниками проекта «Экоточка». Благодаря усилиям волонтеров было собрано значительное количество разнообразных материалов, которые вместо того, чтобы попасть на свалку, будут переданы на переработку. Эту информацию распространила пресс-служба управления курорта.

В ходе двухчасовой работы сотрудники проекта собрали не только пластиковые бутылки и бумагу, но и вышедшую из строя бытовую технику, старую одежду, ненужные батарейки, светодиодные лампы, тетрапак и другие виды отходов, которые вредят окружающей среде. Этот вид деятельности является важным шагом в направлении борьбы с загрязнением природы.

Также в релизе отмечается, что деятельность волонтеров проекта «Экоточка» в сквере «Подкова» в Пятигорске является примером того, как совместные усилия могут привести к положительной изменении окружающей среды.

Подобные инициативы не только способствуют сбору и переработке вторсырья, но и повышают экологическую грамотность населения и формируют ответственное отношение к окружающей среде.