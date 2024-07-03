Всероссийская архитектурная экспедиция стартует в Пятигорске

Пятигорск в октябре примет Всероссийскую архитектурную экспедицию. Участники изучат архитектурное наследие города, а по итогам представят собственные проекты благоустройства архитектурного пространства курорта.

В Пятигорске с 1 по 6 октября будет проводиться Всероссийская архитектурная экспедиция под названием «Путники Пятигорья – капитальный ремонт Провала». Она представит перспективы изучения архнаследия и возможностей реконструкции общественных пространств города.

По словам авторов проекта, участники экспедиции смогут глубже погрузиться в атмосферу уникального курортного города, который имеет богатую историю и архитектурное наследие.

Обзорная экскурсия позволит рассмотреть здания времен царской России, монументы, парки и другие объекты, характеризующие этот город как один из самых интересных архитектурных памятников Кавказа.

Помимо знакомства с культурным наследием, участникам экспедиции расскажут о проектах благоустройства и реконструкции курорта. Молодые архитекторы и дизайнеры получат возможность изучить не только существующие проекты, но и внести свой вклад в создание новых уникальных архитектурных решений, способных придать городу новый облик и повысить его привлекательность для жителей и гостей. По итогам работы участники экспедиции представят представителями муниципалитетов и краевого правительства презентации своих архитектурных проектов.