Третье за два дня землетрясение произошло в Грузии

Грузию трясет второй день подряд – сегодня подземные толчки были зафиксированы на юге страны, неподалеку от Ниноцминда, рядом с границей с Арменией.

Землетрясение случилось сегодня в южной части Грузии, в Самцхе-Джавахети, сообщает Национальный центр сейсмомониторинга.

По данным ученых, его магнитуда составила 3,1. Эпицентр располагался на расстоянии 22 км к востоку от Ниноцминды, у села Самеба. Глубина залегания очага – 5 км.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра, магнитуда землетрясения была 2,5. Эпицентр отделяли от Ниноцминды 22 км, от армянского Ташира – 30 км.

Накануне землетрясения были зарегистрированы в восточной части Грузии. Они произошли у Дедоплисцкаро (Кахети). Магнитуда первого составила 4,9, второго – 3,8.