Из Ростова в Таганрог можно съездить на ретро-экспрессе

Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом с августа раз в неделю начнет ходить ретро-поезд "Таганрогский экспресс", на котором можно будет отправиться на экскурсию во втрой по величине город Ростовской области.

Уже в августе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом в Ростовской области начнет ходить ретро-поезд – он будет курсировать между двумя городами раз в неделю в режиме туристического поезда, сообщила пресс-служба СКЖД.

Конечно, поездов между двумя областными городами достаточно, но прелесть "Таганрогского экспресса" в том, что он будет ходить в режиме выходного дня – только по субботам, с таким расчетом, чтобы туристам можно было провести в Таганроге целый день, а вечером вернуться в Ростов, передает портал Юга.ру.

Время в пути займет два часа. – поезд выйдет из Ростова в 09:35 и прибудет в Таганрог в 11:31. У его пассажиров будет больше шести часов для того, чтобы прогуляться по Таганрогу, а в 18:10 отправиться обратно в Ростов – уже в 20:10 они будут на ростовском вокзале.