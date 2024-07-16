Вестник Кавказа

МЧС проводит эвакуацию туристки с горы в Северной Осетии

МЧС проводит эвакуацию туристки с горы в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии во время туристического горного похода пострадала юная туристка. На помощь пришли спасатели, травмированную девушку эвакуируют с горы.

Сотрудники МЧС в Северной Осетии сегодня снимают с горы юную туристку - 16-летняя девушка травмировала ногу во время похода.

Операция по эвакуацию проходит в Алагирском районе на горе Малый Архон. Туристка из Нефтекумска во время восхождения на гору в Северной Осетии травмировала ногу, из-за чего не смогла идти дальше. На помощь были призваны спасатели - 9 человек и 2 ед техники. Сейчас спасатели добрались до расположения тургруппы и начинают эвакуацию пострадавшей путешественницы.

Туристическая группа, в состав которой входит травмированная туристка, была зарегистрирована в МЧС, уточнили в ведомстве.

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