Вестник Кавказа

В Абхазии развивать художественную гимнастику будет Ирина Винер

В Абхазии развивать художественную гимнастику будет Ирина Винер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Легендарная Ирина Винер хочет открыть в Абхазии современный гимнастический зал для спортсменов. Тренироваться в Абхазии смогут как абхазские, так и российские гимнастки.

Оказать поддержку спорту в Абхазии намерена президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Сейчас Заслуженный тренер России отдыхает в поселке Лдзаа (Лидзава), расположенном в Пицундской бухте. Винтер ценит чистое море и целебный воздух рощ пицундской сосны. Также тренер назвала плюсом Абхазии удобное расположение - от Сочи до республики можно быстро добраться, так что можно совмещать работу и отдых.

Ирина Винер рассказала, что планирует открыть на территории Абхазии пневмокаркасный зал для совместных тренировок, в котором смогут заниматься гимнастки как из Абхазии, так и из России.

"У меня очень большие надежды на то, что в Абхазии начнет развиваться вид спорта, которым я занимаюсь, и вообще все виды спорта, так как здесь люди очень спортивные, мотивированные, а девочки и женщины — очень красивые и стройные"

– Винер

Она сообщила, что Всероссийская федерация художественной гимнастики будет помогать в развитии спорта в Абхазии, гимнастки из Абхазии смогут участвовать в российских спортивных сборах "Перспективные дети", поделилась она в беседе со Sputnik Абхазия.

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