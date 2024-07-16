Вестник Кавказа

Умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

Умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в Краснодарском крае при взрыве газа пострадала сотрудница аптеки. Сегодня стало известно, что женщина скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

Пострадавшая в понедельник при взрыве газа в торговом центре в Апшеронске женщина умерла в больнице.

ЧП произошло накануне утром, после взрыва случились обрушение и пожар, пострадали несколько человек, в самом тяжелом состоянии была сотрудница аптеки. Женщину перевезли вертолетом из Апшеронска в Краснодар. Пострадавшая скончалась, поделился сегодня информацией источник, передает РИА Новости.

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