Умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

Накануне в Краснодарском крае при взрыве газа пострадала сотрудница аптеки. Сегодня стало известно, что женщина скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

Пострадавшая в понедельник при взрыве газа в торговом центре в Апшеронске женщина умерла в больнице.

ЧП произошло накануне утром, после взрыва случились обрушение и пожар, пострадали несколько человек, в самом тяжелом состоянии была сотрудница аптеки. Женщину перевезли вертолетом из Апшеронска в Краснодар. Пострадавшая скончалась, поделился сегодня информацией источник, передает РИА Новости.