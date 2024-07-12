При взрыве в Апшеронске пострадали 14 человек

Взрыв газа этим утром произошел в небольшом торговом центре на Кубани. В результате здание частично обрушилось, начался пожар. Известно о 14 пострадавших.

В понедельник в 07:55 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Апшеронске в торговых рядах, на данный момент пожар полностью ликвидирован, при ЧП пострадали 14 человек.

Что случилось в Апшеронске?

Утром 22 июля в торговом центре на Ворошилова взорвался газ. После взрыва случился пожар, а часть здания обрушилась. Из-под завалов извлекли сотрудницу аптеки, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Также с различными травмами к медикам обратились еще 13 человек, некоторые из них ждали автобуса на остановке поблизости от взорвавшегося здания.

На данный момент специалисты справились с возгоранием, процесс разбора завалов продолжается. По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование.