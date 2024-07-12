Газ взорвался в торговом центре на Кубани

В Апшеронске произошел взрыв газа. Затем вспыхнул пожар площадью 30 кв м. Возгорание локализовано. Происшествие случилось в торговом центре.

В торговом центре краснодарского Апшеронска взорвался газ, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Сигнал о происшествии поступил утром в 07:55. В ведомстве заявили, что после взрыва обрушились строительные конструкции, а также вспыхнул пожар площадью 30 кв м.

Возгорание было локализовано. Спасатели из-под завалов спасли одного человека. На месте случившегося трудятся 28 специалистов и 10 единиц техники.

Кроме того, в министерстве добавили, что под завалами могут оставаться еще люди. Всего, по предварительным данным, пострадали 15 человек.