Байден открыл путь Трампу в президенты

Кандидатом в президенты от демократов скорее всего станет Камала Харрис - Байден вышел из гонки. Как замена соперника повлияет на шансы Трампа, кандидата от республиканцев?

Демократическая партия менее чем за четыре месяца до президентских выборов в США меняет кандидата. Дональду Трампу могут противопоставить Камалу Харрис.

Действующий президент США Джо Байден отказался участвовать в предстоящих в ноябре выборах, об этом он заявил накануне. Байден выступает за кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис и готов поддержать ее в гонке за пост президента. Официально демократы могут назвать имя своего кандидата 1 августа. При этом крупный спонсор Демократической партии сообщил, что не будет финансировать кампанию Харрис, так как ждет провала. Таким образом, замена кандидата перед выборами, фактически, лишила демократов шансов на победу в борьбе с республиканцем Дональдом Трампом. Поддержка Трампа ранее возросла после покушения на него в Пенсильвании, теперь на руку ему играет нестабильная ситуация в рядах демократов.