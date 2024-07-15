Рост цен в Турции остановил турпоток

В связи с ростом цен и инфляции стоимость проживания в турецких отелях сильно выросла, поэтому число как местных, так и иностранных туристов стало падать. Больше всего загруженными остаются пятизвездочные отели. Для россиян Турция – все еще актуальное направление для отдыха.

Число туристов, заселившихся в турецкие отели, оказалось ниже ожидаемого. Причина – рост цен на проживание, рассказал РСТ.

"Популярные средиземноморские курорты Турции этим летом переживают спад туристической активности из-за роста цен. Основная причина – инфляция, которая значительно увеличила стоимость проживания и питания. Годовая инфляция в мае составила в Турции 75,45%, это самый высокий показатель с ноября 2022 года. Цены в курортных отелях и ресторанах выросли в местной валюте почти на 92% по сравнению с маем прошлого года"

- РСТ

Ощутим отток не только иностранных туристов, но и местных. Только в одном Бодруме количество туристов из Турции сократилось на 20%, а отели, в которых обычно выкуплены все номера, не могут набрать и 70% загрузки. В пятизвездочных отелях ситуация лучше всего – они заполнены почти полностью, но большая проблема сохраняется у трех или четырехзвездочных отелей, где загруженность составляется немного более половины.

Как иностранных, так и местных туристов высокие цены вынуждают искать более доступные направления для отдыха. Ими стали греческие острова, Марокко, Египет и Тунис.

Российские туристы в Турции

Российские туристы находятся на втором месте по потоку в Турцию, однако по темпам роста их опережают немцы (18%) и британцы (28%).

Самым популярным направлением считается Анталия. За полугодичный период (с января по июнь) она приняла более 850 тыс отдыхающих из России.

Напомним, что недавно турецкий посол Танжу Бильгич заявил, что российские туристы стоят в приоритете у страны и что они планируют принять больше отдыхающих из России, чем в прошлом году. За 2023 год Турцию посетили более 6 млн российских граждан.