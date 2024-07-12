Вестник Кавказа

Курортный сбор обновит три улицы в Кисловодске

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Пешеходные зоны трех улиц реконструируют в Кисловодске. Об этом сообщил мэр города, отметив, что средства на это выделены из курортного сбора.

В рамках крупного проекта по модернизации инфраструктуры курортного города Кисловодска запланировано обновление двух километров пешеходных зон на улицах Желябова, Держинского и Широкая. Планируется, что это не только придаст новый вид улицам, но и повысить уровень комфорта для жителей и гостей города.

«Ремонт курортной инфраструктуры поможет создать единый архитектурный стиль, присущий Кисловодску, который мы поддерживаем и развиваем для сохранения исторического облика курорта»

– мэр Кисловодска Евгений Моисеев

По его словам, пешеходные дорожки и бордюры на упомянутых улицах будут полностью обновлены. Кроме того, в рамках проекта планируется установить арт-объекты.  

Также планируется размещение светодиодной подсветки. Новые опоры освещения позволят равномерно и ярко освещать уличное пространство.  Важно отметить, что последний раз данные улицы были реконструированы более 30 лет назад, поэтому ремонт станет не только важным событием, но и долгожданным обновлением для всех, кто ценит комфорт и красоту городской среды.

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