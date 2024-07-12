В Дагестан вернулось электричество

Дагестанские энергетики восстановили подачу электроэнергии во все населенные пункты региона, прерванную из-за колоссального потребления электричества в связи с жарой и нехваткой мощности энергоснабжающих ресурсов Юга России.
Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное сегодня из-за нехватки мощности на генерирующих объектах энергосистемы Юга России, полностью восстановлено, сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго республики.
"В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана"
- Минэнергетики Дагестана
Напомним, сегодня днем Минэнерго Дагестана было вынуждено отключить от энергоснабжения целый ряд населенных пунктов региона, в том числе четыре крупных города и ряд районов, из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге России.