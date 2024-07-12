Вестник Кавказа

Временные ограничения подачи электроэнергии начали действовать в Дагестане

Временные ограничения подачи электроэнергии начали действовать в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подача электроэнергии временно ограничена в Дагестане из-за дефицита в регионе. Сроки восстановления электроснабжения не сообщаются.

В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает Минэнерго региона.

В ведомстве объяснили, что приняли такое решение из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге России.

"Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград - Ростов"… После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме"

 – пресс-служба министерства

Напомним, несколько дней назад на Ростовской АЭС произошел сбой, в результате чего пропал свет у нескольких миллионов жителей юга России.

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