Временные ограничения подачи электроэнергии начали действовать в Дагестане

Подача электроэнергии временно ограничена в Дагестане из-за дефицита в регионе. Сроки восстановления электроснабжения не сообщаются.
В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщает Минэнерго региона.
В ведомстве объяснили, что приняли такое решение из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге России.
"Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград - Ростов"… После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме"
– пресс-служба министерства
Напомним, несколько дней назад на Ростовской АЭС произошел сбой, в результате чего пропал свет у нескольких миллионов жителей юга России.