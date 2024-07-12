Детский лагерь закрыли на 45 суток из-за антисанитарии в КЧР

Суд выявил нарушения в работе детского лагеря в КЧР и закрыл его на 45 суток. Владелец не сообщил важные данные о работе учреждения Роспобребнадзору и не передал в ведомство документы о соблюдении санитарных норм.

Детский палаточный лагерь закрыли на 45 дней за административное правонарушение в Карачаево-Черкессии. Владелец не согласовал работу учреждения с Роспотребнадзором. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов КЧР.

Из сообщения следует, что предприниматель организовал детский палаточный лагерь, однако не передал об этом информацию сотрудникам Роспотребнадзора по КЧР. Он не сообщил срок заезда туда детей, их количество и режим работы лагеря.

Помимо прочего, он не передал документы о том, что помещения лагеря обработаны средствами от грызунов и клещей, а также не предоставил справки о состоянии здоровья детей. Все это должно было поступить в Роспотребнадзор по республике за месяц до начала работы учреждения.

Суд выявил и другие нарушения санитарных норм, которые могли стать причиной инфекций, пищевого отравления и других болезней, угрожающих жизни и здоровью детей.

На суд владелец лагеря не пришел, но направил туда своего представителя. Она признала вину в полном объеме, но уточнила, что все нарушения сейчас активно устраняются.