Детский лагерь в Туапсе проверяют СКР и Роспотребнадзор

Под Туапсе работает детский лагерь, условия в котором вызвали вопросы у родителей. После жалоб возбуждено уголовное дело, проводятся проверки.

В Лермонтово под Туапсе проверяют детский оздоровительный лагерь, поступили жалобы о ненадлежащих условиях на объекте.

От родителей поступили сообщения, что столовая в лагере работает с нарушением санитарных условий, а в детских помещениях грязно, видна паутина.

Осмотр детского учреждения проведи следователем СКР совместно со специалистами Роспотребнадзора, были допрошены сотрудники лагеря. Взяты пробы, материал отправлен на исследование.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование контролирует следственное управление СК по Краснодарскому краю.