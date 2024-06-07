Взрослые незаконно заселили детский лагерь в Анапе

Около 180 работников предприятия нелегально проживали на территории ранее закрытого детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе. Об этом рассказали в местном отделении ФССП.
Детский лагерь был закрыт год назад из-за нарушений правил безопасности по требованию ведомства. Владелец, чтобы не терять прибыль, дал возможность поселиться там работникам предприятия «ГСП-7» и подписал с ними соответствующий документ.
«Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску»
- Федеральная служба судебных приставов по Краснодарскому краю
После обнаружения своеобразной ночлежки сотрудники ведомства выписали владельцу штраф и попросили работников освободить территорию. Тем не менее они продолжили жить в детском лагере по разрешению владельца. После этого приставы принудительно выселили всех незаконных жильцов и опечатали входы.
Деятельность детского лагеря «Счастливое детство» запретили еще осенью 2023 года, так как специалисты обнаружили там многочисленные нарушения. Проверка началась после проникновения в лагерь постороннего, применившего насилие к двум несовершеннолетним детям.