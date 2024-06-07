Взрослые незаконно заселили детский лагерь в Анапе

В анапском детском лагере, закрытом год назад, приставы обнаружили около 180 работников близлежащего предприятия, которые с разрешения владельца проживали на его территории. После невыполнения им предписания освободить помещения лагеря, приставы вынудили жильцов выселиться.

Около 180 работников предприятия нелегально проживали на территории ранее закрытого детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе. Об этом рассказали в местном отделении ФССП.

Детский лагерь был закрыт год назад из-за нарушений правил безопасности по требованию ведомства. Владелец, чтобы не терять прибыль, дал возможность поселиться там работникам предприятия «ГСП-7» и подписал с ними соответствующий документ.

«Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску»

- Федеральная служба судебных приставов по Краснодарскому краю

После обнаружения своеобразной ночлежки сотрудники ведомства выписали владельцу штраф и попросили работников освободить территорию. Тем не менее они продолжили жить в детском лагере по разрешению владельца. После этого приставы принудительно выселили всех незаконных жильцов и опечатали входы.

Деятельность детского лагеря «Счастливое детство» запретили еще осенью 2023 года, так как специалисты обнаружили там многочисленные нарушения. Проверка началась после проникновения в лагерь постороннего, применившего насилие к двум несовершеннолетним детям.