В Анапе восстановят заброшенный детский лагерь 

Более 700 млн рублей будет вложено в восстановление легендарного еще со времен СССР детского лагеря "Черноморец". Первую смену лагерь примет в 2027 году.

Власти Анапы проинформировали, что находящийся в городе детский лагерь "Черноморец" будет отремонтирован с соблюдением всех стандартов качества. Известно, что еще со времен СССР Анапа была детской здравницей, и этот статус власти города намерены сохранить.

"На базе детского оздоровительного учреждения восстановят медицинский центр, столовую, кино-концертный зал, спортивные площадки. Предполагается, что уже в 2027 году "Черноморец" сможет принимать по 500 гостей за одну смену"

– пресс-служба администрации города

История и значение лагеря "Черноморец"

Лагерь "Черноморец" – это не просто здание, а настоящая легенда курорта. Он был одним из самых популярных мест для отдыха детей и подростков, где они не только проводили лето, но и получали незабываемые впечатления, новые знания и навыки. Напомним, что лагерь был закрыт восемь лет назад. В настоящее время здание нуждается в капитальном ремонте.

После завершения реконструкции детский лагерь "Черноморец" сможет вернуть свою славу и стать современным центром детского отдыха. Здесь будут созданы условия не только для интересного времяпровождения, но и для развития творческих способностей, спортивных навыков и социальной адаптации детей.