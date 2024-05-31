Инклюзивный лагерь заработал во Владикавказе

Лагерь для детей, нуждающихся в особой заботе, открылся во Владикавказе. Смены открылись на двух площадках – это Центр для детей с нарушениями слуха и зрения и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

Во Владикавказе открылся инклюзивный лагерь дневного пребывания, который стал настоящим прорывом в области образования и развития детей с ограниченными возможностями. Этот проект призван не только предоставить детям яркий и насыщенный отдых, но и обеспечить им возможность полноценного общения, обучения и вовлечения в различные активности.

«Нам очень важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от особенностей здоровья, получил интересный и качественный летний отдых. Почему они должны оставаться дома?! Смена для 68 ребят открылась на двух площадках - это Центр для детей с нарушениями слуха и зрения и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Цель инклюзивного лагеря во Владикавказе

Основная цель инклюзивного лагеря дневного пребывания во Владикавказе - создание комфортной и безопасной среды, где дети с ограниченными возможностями могут чувствовать себя вовлеченными и уверенно взаимодействовать с другими детьми. Здесь каждому уделяется особое внимание, учитывая его индивидуальные особенности и потребности.

Преимущества участия в инклюзивном лагере во Владикавказе

Участие в инклюзивном лагере дневного пребывания приносит детям множество преимуществ.

Во-первых, это возможность научиться принимать и понимать других, развивать навыки социализации и коммуникации.

Во-вторых, дети могут раскрывать свой творческий потенциал через участие в различных мастер-классах и творческих проектах.

Наконец, инклюзивный лагерь способствует развитию физических навыков и укреплению здоровья детей.