Цены на отдых в Крыму 2024 

В 2023 году в Крыму побывало более 5 млн человек. В этом году ожидается, что полуостров посетит более 7 млн. Но сколько стоит отдохнуть в Крыму? О бюджетных, оптимальных и самых дорогих вариантах - расскажем в этом материале.

Сколько стоит добраться до Крыма?

Чтобы отдохнуть в Крыму, до него, в первую очередь, нужно добраться. Поскольку аэропорт в Симферополе по-прежнему не работает, доехать до полуострова можно:

На машине

Стоимость проезда зависит от того, откуда вы едете и характеристик вашего автомобиля. Расстояние от Москвы до Симферополя - 1740 километров, от Краснодара до Симферополя - чуть более 380 километров. При расходе топлива в среднем 10 литров на 100 километров, стоимость поездки в Крым составит от 9350 до 11050 при цене бензина АИ-95 от 55 до 65 рублей. В Крыму бензин стоит 59,90 рублей за литр АИ-95. Поскольку часть пути, в частности, из Москвы до Крыма, проходит по трассе М-4 ”Дон”, важно помнить, что некоторые её участки - платные: стоимость проезда из Москвы до Краснодара составит около 4 тысяч рублей. Итак, из Москвы до Симферополя на машине можно добраться за 15 тысяч рублей.

На поезде

Всё лето из Москвы до Симферополя можно будет доехать в плацкарте примерно за 6 тысяч рублей, в купе - за 10 тысяч.

На самолёте до Сочи+автобус/машина до Крыма

Из Москвы можно долететь до Сочи примерно за 10 тыс рублей, а из Сочи доехать до Симферополя на автобусе или машине за 4 тысячи рублей.

Итог: если путешествовать вдвоем, дешевле всего доехать до Крыма плацкартом. Дороже всего - комбинированная поездка самолёт+автобус/машина. Оптимальный вариант - поездка на машине.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на жилье в Крыму

В Крыму огромное количество вариантов размещения на любой вкус и в любом городе полуострова. При этом есть одна закономерность: чем ближе гостиница, отель, мотель или гостевой дом к морю, тем выше цена.

Сколько стоят отели в Ялте и Алуште ?

Хостел и гостевой дом в Ялте, Алуште и в окрестностях (Симеиз, Кореиз), в середине лета обойдутся от 2 тысяч рублей в сутки на двоих.

Отель не в центре города - от 4 тысяч рублей.

Отель примерно в двух километрах от центра - от 8,5 тысяч рублей.

5-звездочные отели - от 18 тысяч рублей в сутки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоят отели в Новом Свете и Судаке?

Гостевой дом в Судаке и Новом Свете обойдётся в 3 тысячи рублей за ночь на двоих.

Номер в трёхзвездочном отеле - от 9 тысяч рублей.

Апарт-отель от 18 тысяч рублей за ночь.

Сколько стоят отели в Феодосии и окрестностях?

Гостевой дом и мини-гостиница в Феодосии обойдётся в среднем в 1,5-2,5 тысячи рублей за ночь на двоих.

Отель с бассейном в 10 км от центра - от 3,5 тысяч в сутки.

Номер в 3-звездочном отеле стартует от 4,5 тысяч рублей в сутки.

Сколько стоят отели в Евпатории и окрестностях?

Цены на гостевые дома в Евпатории и окрестностях стартуют от 1,5 тысяч рублей в сутки на двоих.

Отель с бассейном обойдётся в 3,9 тысяч рублей.

Мини-отель в центре города - от 5,7 тысяч рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жилье посуточно

Кроме отелей и гостевых домов, можно снимать частное жильё - квартиру или дом посуточно.

в Ялте цена однокомнатных квартир начинается от 1,500 рублей в сутки, 2-комнатная обойдётся в 3 тысячи рублей, 3-комнатная - от 3,5 тысяч рублей.

В Алуште за однокомнатную квартиру просят от тысячи рублей, за 2-комнатную - от 1,200 рублей, за 3-комнатную - от 2,800 рублей.

В Судаке однокомнатная квартира обойдётся в 1,5 тыс рублей, 2-комнатная - в 1,7 тыс. рублей, 3-комнатная - в 2 тысячи рублей.

В Феодосии цена однокомнатных квартир посуточно начинается от тысячи рублей, 2-комнатных - от 1,5 тысяч рублей, 3-комнатных - от 2 тысяч рублей.

В Евпатории снять однокомнатную квартиру можно за 900 рублей в сутки, 2-комнатную - за 1,3 тысячи рублей, 3-комнатную - за 2,4 тысяч рублей в сутки.

Итог: дешевле всего в Крыму снимать квартиру посуточно, наиболее дорогой вариант - гостиницы недалеко от центра или моря, с бассейном.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на еду в Крыму 2024

Отдыхая в Крыму можно питаться в столовых, кафе, ресторанах, а также готовить самому.

Средний чек в приморских столовых Крыма на обед на двоих составляет примерно 700-800 рублей.

Пообедать в кафе обойдётся в 1200-1500 рублей на двоих (без алкогольных напитков).

Обед в ресторане на двоих стартует от 3,5 тысяч рублей без напитков.

Стоимость продуктов в Крыму следующая:

молодой картофель стоит около 80 рублей за килограмм

помидоры - от 180 рублей за килограмм

кабачки - 80 рублей за килограмм

1 кг курицы: около 200 рублей, филе - от 370 рублей.

1 кг свиной вырезки: от 400 рублей за килограмм.

стоимость бакалеи - аналогичная среднестатистической по России.

Дороже всего продукты в частных магазинах, которые расположены ближе к морю, наиболее оптимальная цена - в местных супермаркетах.

Итог: дешевле всего в Крыму на отдыхе питаться самостоятельно, самый дорогой вариант - рестораны, оптимальный - комбинировать самостоятельное приготовление пищи и посещение заведений общепита.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит досуг в Крыму?

Большинство пляжей в Крыму бесплатные, также есть возможность бесплатно посетить многие объекты, расположенные на открытом воздухе, в том числе города-крепости в Бахчисарае, крепость в Феодосии, а также мечети и храмы полуострова. Остальные виды досуга стоят денег:

Цены на аквапарки в Крыму варьируются от 600 до 1100 рублей - детский билет, взрослый - от 1400 до 1700 рублей.

Цены на экскурсии стартуют от 700 рублей для обзорных туров до 40 тысяч рублей за индивидуальные туры.

Диапазон стоимости посещения крымских музеев - от 150 до 1700 рублей.

Итог: дешевле всего в Крыму наслаждаться пляжным отдыхом и осматривать достопримечательности самостоятельно, дороже всего - индивидуальные экскурсионные туры. Оптимальный вариант: комбинация самостоятельного отдыха и групповые экскурсии по душе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько нужно денег, чтобы отдохнуть в Крыму?

На самом деле, вопрос ”сколько нужно денег, чтобы отдохнуть в Крыму”, довольно сложный, поскольку зависит от множества индивидуальных факторов. Но в целом можно вывести относительную сумму для разных категорий отдыха, в частности, за две недели:

Самый дешевый отдых в Крыму в 2024 году обойдётся примерно в 52 тысячи рублей на двоих при условии поездки в плацкарте, проживания в самой дешевой квартире и самостоятельном питании без посещения платных экскурсий. Из них 24 тысячи - это дорога.

Самый дорогой отдых в Крыму невозможно просчитать. Здесь всё зависит от воображения отдыхающего.

Оптимальный отдых в Крыму в 2024 году обойдётся примерно в 110 тысяч рублей на двоих, если снимать квартиру или номер за 3 тысячи рублей в сутки, тратить на питание около 2 тысяч рублей в день и посещать платные экскурсии раз в три дня. 30 тысяч рублей из суммы - стоимость проезда туда-обратно на автомобиле из Москвы.