Крым откроет для туристов больше трехсот пляжей

Во время туристического сезона в Крыму будут работать порядка 340 пляжей. Большая часть из них уже готова к туристическому посещению.

Летний сезон в Крыму начнется с открытия 340 пляжей. Основная их часть уже готова к посещению туристов, на остальных все езе ведутся работы. Такую информацию озвучили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Больше всего пляжей появится в Алуште. Также будут доступны места для летнего отдыха в Ялте, Евпатории и Феодосии.

Сейчас на побережье проходят мониторинговые работы, после которых пляжи будут доступны для отдыхающих.

"В Крыму в высоком курортном сезоне заявлено к работе 340 пляжей. На большинстве из них уже проведены все работы, связанные с обследованием дна, безопасностью, благоустройством, на некоторых пляжах в связи с прошедшими штормами и неблагоприятными погодными условиями в мае работы еще завершаются"

- Министерство курортов и туризма Крыма