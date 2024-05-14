Этим летом россияне все чаще выбирают отдых в Крыму

Отдых в Крыму стал одним из самых бюджетных на побережье Черного моря в нынешнем году. В 2024 в регионе планируют отдохнуть на 20% больше туристов, чем в прошлом году.

Туристический сезон в Крыму обещает быть горячим.

По данным главы отделения Российского союза туроператоров Бориса Зелинского, спрос по сравнению с прошлым годом на бронирование на курорте увеличился на 20%.

Также он отметил, что чаще всего глубина бронирования доходит до середины лета.

"Бронирования сейчас на 15-20% опережают показатели прошлого года, но год назад ситуация с турпотоком была плачевная. Туристов по-прежнему сдерживают опасения по поводу безопасности, поэтому и глубина продаж - максимум до июля, единично – август. При этом уже сделанные брони в любой момент могут отмениться"

– Борис Зелинский

Как сообщил представитель РТС, в регионе стали отдыхать чаще сами местные жители. При этом активнее всего отели бронируются на выходные и праздничные дни.

Российские туроператоры отмечают, что на майские выходные туристический поток увеличился на 35%, в июне регион ждет на 50% больше гостей, чем в прошлом году.

Также было сказано, что несмотря на увеличение цен на 10% в отелях и здравницах региона, курорт продолжает оставаться самым бюджетным.