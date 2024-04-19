Вестник Кавказа

Когда стартует купальный сезон в Сочи и Крыму?

Когда стартует купальный сезон в Сочи и Крыму?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Гидрометцентре рассказали, что купальный сезон на черноморском побережье стартует во второй половине июня. Такой поздний старт обусловлен температурой воды, которая не успела еще прогреться.

Купальный сезон в Сочи и Крыму в этом году начнется во второй половине июня. Информацию об этом озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас температура воды около берегов Сочи и Новороссийска прогрелась до 17 градусов, что слишком мало для старта купаний. При этом в Крыму температура воды еще ниже – 15 градусов.

"Что касается купального сезона, многие полагают, что он наступает при температуре в 20 градусов, врачи рекомендуют детям купаться, когда температура выше 22 градусов. В Сочи такая температура ожидается во второй декаде июня, а в Крыму чуть позже, в Севастополе – это 22-30 июня, в Алуште – начиная с 15 июня"

– Роман Вильфанд

Кроме этого, Вильфанд напомнил о том, что во время нахождения на солнце не стоит пренебрегать средствами защиты. При этом начиная со второй половины мая загорать лучше всего ранним утром или в послеобеденное время.

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