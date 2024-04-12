Когда начнется купальный сезон на Кубани?

Температура воды на Кубани в этом году бьет рекорды, из-за чего ожидается ранний стар сезона купаний.
Гидрометеорологи региона отмечают, что сейчас температура воды в Черном море около берегов региона составляет +17 градусов, в Азовском море до +18.
При этом максимальная температура была достигнута на сочинском побережье.
По информации специалистов, как правило, вода согревается до таких значений к концу весны.
"Купальный сезон начнется раньше. У нас он начинается с 22 градусов, уже в середине мая. По крайней мере, Азовское море. Черное море нагревается медленнее"
- Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Сезон купаний в регионе обычно стартует в начале лета. В нынешнем году уже был побит рекорд температуры - возду прогревался до +32 градусов.