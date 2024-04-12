Отдыхающих в Сочи летом встретят обновленные пляжи

Тех российских туристов, которые собираются нынешним летом отдохнуть в Хостинском районе Сочи, приятно удивит состояние и количество пляжей – власти города серьезно занялись их благоустройством, а у устья Мацесты появится новая пляжная территория.

Состояние пляжей Хостинского района Сочи нынешним летом станет приятной неожиданностью для отдыхающих – на их благоустройство городские власти выделили около 300 млн рублей, написал в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"В прошлом году мы продлили сроки аренды и видим эффективность такого решения. Пользователи готовы инвестировать в преображение пляжных территорий, развивать их. В новом сезоне в Хостинском районе будут работать более 40 пляжей. На их благоустройство направлено около 300 миллионов рублей"

- Алексей Копайгородский

Изменится и пляжная территория в устье реки Мацесты – ее пользователь приводит в порядок все, что повредил прошлогодний шторм, а к лету здесь откроется почти 400 метров благоустроенной береговой полосы и заработает кинотеатр под открытым небом, написал градоначальник.

Новым обликом встретит отдыхающих и пляж "Волна" – он сможет принимать до тысячи человек, в Год семьи здесь станет больше зон отдыха, появится новое покрытие и новый инвентарь в детском секторе пляжа, добавил Алексей Копайгородский.