Море в Сочи и Ейске прогрелось до 17-18 градусов

В Краснодарском крае на фоне аномальной жары в апреле ускорилось прогревание морей. Вода считается комфортной для купания при температура плюс 22, сегодня местами море прогрелось до плюс 18.

Черное и Азовское море быстро прогреваются на фоне жаркой погоды, не исключено, что купальный сезон в этом году откроется уже весной.

Сегодня самое теплое море в Ейске - здесь Азовское море нагрелось до плюс 18, на градус прохладнее вода в Приморско-Ахтарске. Температура воды в Черном море в районе Сочи составляет плюс 17, в Новороссийске, Туапсе и Геленджике - плюс 15, в Анапе море самое холодное - 14 градусов.

Напомним, купальный сезон обычно официально открывается при достижении водой температуры плюс 22.