Курортный сбор в Сочи может вырасти в два раза

В правительстве Краснодарского края озвучили идею об увеличении курортного сбора. Так, в Сочи сбор с туристов может вырасти вдвое.

Предложение повысить курортный сбор высказал председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

За первый квартал текущего года курортный сбор принес в бюджет края более 125 млн рублей, эти средства позволяют модернизировать туристическую инфраструктуру и благоустраивать территории, рассказал он.

По мнению Бурлачко, в регионе следует изучить возможность по повышению курортного сбора: в Сочи он может быть увеличен в два раза - с 50 до 100 рублей, на остальных территориях, участвующих в эксперименте, с 30 до 50 рублей.

Ежегодно миллионы россиян выбирают Кубань для того, чтобы провести отпуск. Большинство из них предпочитают отдыхать на побережье Черного и Азовского морей. В этом году турпоток в регион может достигнуть 20 млн человек.