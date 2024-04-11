Кубань ждет летом 10 млн туристов

Краснодарский край в период летних каникул могут посетить порядка 10 млн путешественников. Уже сейчас номерной фонд региона забронирован на половину на летний период.

Власти Краснодарского края планируют принять более 10 млн туристов в период летних месяцев. Информацию об этом озвучили в Минтуризме региона.

Уточняется, что с мая по август Кубань посетят более 11 млн туристов, что на 6% больше, чем за такой же период прошлого года.

"На летний период номерной фонд Черноморского побережья уже забронирован на 53 %, Азовского — на 24 %. Данные показатели на уровне 2023 года, при этом пик бронирования еще впереди"

- министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Ранее власти региона сообщали, что ожидают увеличение туристического потока на 10% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году Кубань посетили почти 19 млн путешественников. Эта цифра стала рекордом для курортов края.

В этом сезоне в регионе будут работать почти 11 тыс отелей на 260 тыс гостей. На черноморском побережье можно будет посетить полтысячи благоустроенных пляжей.