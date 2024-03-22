Сочи будет развивать "сонный туризм" и антистрессовое лечение

В горах Сочи в середине мая стартует конференция, посвященная проблемам сна и ментального здоровьях. Информация об этом была опубликована пресс-службой курорта "Роза Хутор".
Сообщается, что в рамках конференции специалисты обсудят последние новшества в сфере лечения стресса и обменяются опытом лечения проблем сна.
В мероприятии примут участие представители главных медицинских учреждений страны.
"Конференция в горах Сочи соберет авторитетных ученых и практиков, практически весь цвет российской превентивной медицины. В числе спикеров руководители профильных клиник и лечебно-профилактических учреждений, профессора, доктора медицинских наук, специалисты-сомнологи, представители РАН, Первого МГМУ имени Сеченова, "Центральной государственной медицинской академии" Управления делами Президента РФ, научно-исследовательского медицинского центра по геронтологии и другие"
– пресс-служба курорта
По словам главного врача отеля "Роза Спрингс", диетолога, специалиста по функциональной и превентивной медицине Елены Давыдовой, в ходе конференции будут представлены новейшие разработки в терапии ментального здоровья. Участники обсудят новое лечебное движение sleep-туризм, а также представят новые программы в сомнологии и лечении ментальных проблем.
Отмечается, что все участники смогут на личном примере испробовать новые антистрессовые методы лечения.