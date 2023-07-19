"Аэроэкспресс" закончил поездки во "Внуково"

"Аэроэкспресс" передал перевозку пассажиров до аэропорта "Внуково" ЦППК. С начала августа он перестанет ходить по этому маршруту с Киевского вокзала Москвы. Цена билета до аэропорта снизится.

"Аэроэкспресс" перестанет ходить с Киевского вокзала в Москве до аэропорта «Внуково» уже с 1 августа этого года. Теперь пассажиров будет перевозить ЦППК. Об этом рассказали в департаменте транспорта Москвы.

"С 1 августа перевозкой пассажиров от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно начнет заниматься компания ЦППК. Билеты на поезд можно будет купить в кассах на станции, в билетных автоматах и в мобильном приложении перевозчика. Стоимость проезда станет еще выгоднее - 280 руб"

- департамент транспорта Москвы

Пассажиры с билетами на "Аэроэкспресс" на август или позднее не потеряют деньги. Они могут их сдать без потери средств на сайте.

В департаменте напомнили, что недавно открылась станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метрополитена столицы. При помощи ее можно с комфортном добраться до аэропорта, не пересаживаясь на другие железнодорожные линии.

"Аэроэкспресс" начал ходить во "Внуково" с Киевского вокзала еще в 2008 году. За время своего существования он перевез более 30 млн человек.