Вестник Кавказа

Здоровье. Травма, Артрит, артроз, мениск, суставы. Что делать? Демченко об опасных хрустах в суставах

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске мануальный терапевт, спортивный врач, Владимир Демченко объяснит, почему хрустеть пальцами рук безопасно. Мы узнаем, что может стать достойной альтернативой хрусту в шее. Ведь от этой привычки следует избавиться как можно скорее. О причинах вы также узнаете из этого видео.

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