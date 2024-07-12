Здоровье. Травма, Артрит, артроз, мениск, суставы. Что делать? Демченко об опасных хрустах в суставах

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске мануальный терапевт, спортивный врач, Владимир Демченко объяснит, почему хрустеть пальцами рук безопасно. Мы узнаем, что может стать достойной альтернативой хрусту в шее. Ведь от этой привычки следует избавиться как можно скорее. О причинах вы также узнаете из этого видео.