Соглашение об инвестициях заключили Грузия и Венгрия

Соглашение в сфере инвестиций между грузинским и венгерским государством. Сферы энергетики и торговли оказались под особым вниманием.

Министры иностранных дел Грузии и Венгрии Илья Дарчиашвили и Петер Сийярто заключили соглашение «О поощрении инвестиций и взаимной защите». Оно откроет новые перспективы в развитии для обоих государств и сделает торгово-экономическое партнерство более удобным, рассказали грузинские медиа.

«Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению партнерства в различных сферах, основываясь на стратегическом партнерстве между странами. Особое внимание было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической и других областях. Была высоко оценена экономическая динамика, достигнутая Грузией, а также интенсивность обмена визитами на высоком уровне»

- Министерство иностранных дел Грузии

Главы МИД встретились лично, а также в расширенном формате в ходе визита грузинским министром Венгрии.

Напомним, что Грузия и Венгрия уже имели опыт сотрудничества в сфере образования и развития там инновационных технологий.