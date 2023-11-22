Вестник Кавказа

Компанию по прокладке подводного кабеля создадут Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния

Компанию по прокладке подводного кабеля создадут Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Организацию, которая будет заниматься прокладкой электрокабеля по дну Черного моря, могут создать власти Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия организуют совместную компанию, которая займется прокладкой электрокабеля по дну Черного моря. 

Глава министерства экономики Грузии Леван Давиташвили в ходе своего выступления на встрече властей по вопросам возобновляемой энергетики сообщил, что это масштабный проект и он способен создать надежный источник передачи электроэнергии. 

Также он отметил, что эта инициатива благотворно скажется на развитие связей между странами-участницами проекта. 

"Представители правительств Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии в формате министерской встречи по развитию зеленой энергетики обсудили в Баку реализацию проекта черноморского подводного кабеля и ключевые вопросы, связанные с этим. Стороны также обсудили детали создания совместной компании и последующие шаги по развитию проекта"

– пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии 

Ранее о своем намерении принять участи в проекте заявила Болгария. Предполагается, что реализация инициативы может занять до четырех лет. 

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