Компанию по прокладке подводного кабеля создадут Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния

Организацию, которая будет заниматься прокладкой электрокабеля по дну Черного моря, могут создать власти Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия организуют совместную компанию, которая займется прокладкой электрокабеля по дну Черного моря.

Глава министерства экономики Грузии Леван Давиташвили в ходе своего выступления на встрече властей по вопросам возобновляемой энергетики сообщил, что это масштабный проект и он способен создать надежный источник передачи электроэнергии.

Также он отметил, что эта инициатива благотворно скажется на развитие связей между странами-участницами проекта.

"Представители правительств Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии в формате министерской встречи по развитию зеленой энергетики обсудили в Баку реализацию проекта черноморского подводного кабеля и ключевые вопросы, связанные с этим. Стороны также обсудили детали создания совместной компании и последующие шаги по развитию проекта"

– пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии

Ранее о своем намерении принять участи в проекте заявила Болгария. Предполагается, что реализация инициативы может занять до четырех лет.