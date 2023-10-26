Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия договорились о "зеленой" энергетике

Соглашение о совместной деятельности в области "зеленой" энергетики было подписано министрами четырех стран в Будапеште.

Власти Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии заключили "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленой энергетики" на встрече, которая проходила в Будапеште. Представители этих стран озвучили планы по созданию единой платформы "зеленой" энергии.

В ходе заседания министрами четырех государств обсуждались темы, касающиеся присоединения Болгарии к проекту "зеленой" энергетики, выделения денег из бюджета Евросоюза на развитие программы, а также вопросы прокладки кабеля через акваторию Черного моря между Грузией и Румынией.

Кроме этого, представители стран выразили намерение создать совместные энергетические компании.

Также власти обсудили развитие проектов по обмену "зеленой" энергией между европейскими странами и странами Центральной Азии.