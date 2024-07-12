Последствия глобального компьютерного сбоя преодолели в Турции

В Турции устранили все проблемы, которые возникли в результате масштабного компьютерного сбоя, охватившего весь мир 19 июля. Об этом сообщил президент республики в интервью телеканалу TRT.
"У нас сейчас нет проблем из-за этого кризиса. В [авиакомпании] Turkish Airlines, во всех других структурах и ведомствах приняли необходимые меры"
– Реджеп Тайип Эрдоган
В то же время он отметил, что небольшие перебои все-таки еще остаются.
"Сейчас у нас еще есть небольшие перебои, однако нет таких проблем, как во всем мире. Мы в лучшем положении"
– глава государства
Напомним, из-за глобального сбоя турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines был вынужден отменить более 80 рейсов. В стране также возникли проблемы с доступом к сервисам банков и перебои в работе различных электронных платформ.