Последствия глобального компьютерного сбоя преодолели в Турции

В Турции справились с последствиями масштабного компьютерного сбоя, заявил президент страны. При этом он подчеркнул, что небольшие перебои еще остаются.

В Турции устранили все проблемы, которые возникли в результате масштабного компьютерного сбоя, охватившего весь мир 19 июля. Об этом сообщил президент республики в интервью телеканалу TRT.

"У нас сейчас нет проблем из-за этого кризиса. В [авиакомпании] Turkish Airlines, во всех других структурах и ведомствах приняли необходимые меры"

– Реджеп Тайип Эрдоган

В то же время он отметил, что небольшие перебои все-таки еще остаются.

"Сейчас у нас еще есть небольшие перебои, однако нет таких проблем, как во всем мире. Мы в лучшем положении"

– глава государства

Напомним, из-за глобального сбоя турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines был вынужден отменить более 80 рейсов. В стране также возникли проблемы с доступом к сервисам банков и перебои в работе различных электронных платформ.