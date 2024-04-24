Сбой у Turkish Airlines: недоступны бронирование и регистрация

Флагманский перевозчик "Турецкие авиалинии" предупредил о масштабном сбое, который произошел в его информационных системах: нет возможности купить или забронировать билет.

Авиакомпания Turkish Airlines испытывает сложности со своими информационными ресурсами, о ЧП сообщили в службе поддержки перевозчика.

На утро пятницы 19 июля недоступны основные сервисы, такие как бронирование и покупка билетом, а также регистрация на рейсы, передает РИА Новости.

"Ввиду глобальной технической проблемы в наших информационных системах возникли проблемы с приобретением билетов, регистрацией и бронированием"

– Турецкие авиалинии

Сайт компании не работает, невозможно также воспользоваться приложением.

В Turkish Airlines подчеркнули, что уже устраняют сбой.