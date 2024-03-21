Вестник Кавказа

В Кремле надеются решить проблему с Turkish Airlines благодаря дружбе с Турцией

В Кремле надеются решить проблему с Turkish Airlines благодаря дружбе с Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия работает над решением проблемы, связанной с отказом турецкой авиакомпании перевозить ряд российских туристов. В Кремле отметили, что этим вопросом сейчас активно занимаются МИД и правительство.

В Кремле рассчитывают, что дружественный характер отношений с Турцией сыграет свою роль в устранении проблемы с авиакомпанией Turkish Airlines, которая отказывает целому ряду россиян в полетах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что у Москвы и Анкары очень конструктивные отношения.

 "И мы будем использовать эти отношения с тем, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают. Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов"

– представитель Кремля

Он поведал, что в настоящее время над решением проблемы активно работают МИД и правительство России.

Песков также уточнил, что РФ не обсуждала данный вопрос со странами Латинской Америки, так как проблема связано именно с турецкой компанией.

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