Turkish Airlines разъяснили россиянам требования для полетов в Латинскую Америку

Россиянам рассказали о новых правилах для успешного авиатранзита через Стамбул в Аргентину, Бразилию и другие страны Латинской Америки. Ознакомиться с ними можно на сайтах Генконсульства РФ и авиакомпании Turkish Airlines.

Авиакомпания Turkish Airlines огласила ряд правил, которые необходимо соблюдать пассажирам для успешной посадки на рейсы в страны Латинской Америки. Об этом сообщает Генконсульство России в Стамбуле.

В диппредставительстве напомнили, что в последние недели туристам, в том числе российским, стали чаще отказывать в посадке на самолеты турецкого авиаперевозчика, выполняющие полеты в страны Латинской Америки через Стамбул.

"В ответе, полученном от авиакомпании, отмечается, что авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами ICAO и условиями страны следования. При этом сообщается о требованиях к въезду в указанные страны"

– Генконсульство РФ

В частности, в число этих требований входит подтверждение бронирования отеля. Кроме того, у путешественников проверяют наличие багажа помимо ручной клади, а также наличие кредитных карт и денег. В том случае, если пассажир в качестве цели поездки указал учебу или работу, он должен иметь при себе заверенные у нотариуса и переведенные на английский язык документы, подтверждающие это.

С полным списком новых правил можно ознакомиться на сайте Генконсульства РФ и авиакомпании Turkish Airlines.